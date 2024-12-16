Niğde Valisi Cahit Çelik, Türkiye’nin Tarih Envanteri sayfasına verdiği röportajda, Selçuklu mimarisinin nadide eserlerinden biri olan Hüdavent Hatun Türbesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Vali Çelik türbenin tarihi, mimarisi, üzerindeki süslemeler ve taşıdığı kültürel değer üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Vali Çelik, türbenin 14. yüzyıla ait olduğunun bilimsel verilerle ortaya konulduğunu ve Selçuklu dönemine özgü zarif taş işçiliğiyle dikkat çektiğini belirterek; “Hüdavent Hatun Türbesi, yalnızca geçmişimizi anlamamız için değil, geleceğimize ışık tutması açısından da büyük önem taşıyor. Türbenin üzerindeki her bir motif, Selçuklu medeniyetinin zengin sanat anlayışını yansıtıyor. Özellikle aslan ve çift başlı kartal gibi figürler, gücü ve koruyuculuğu simgelerken, bitkisel ve geometrik motifler de döneminin estetik anlayışını ortaya koyuyor. Bu bezemeler, yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda kültürel birer mirastır" dedi. Niğde’nin her köşesinde tarih yattığını vurgulayan Vali Çelik, türbenin korunması ve tanıtılması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Türbenin tarihi bilgileriyle birlikte, bölge halkının bu mirasa sahip çıkma bilinci ve türbenin kültürel bir bağ noktası olma özelliğinin de ele alındığı röportajda Vali Çelik, Hüdavent Hatun Türbesi’nin tanıtım çalışmalarıyla hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

Vali Çelik; "Türbenin üzerindeki zarif taş işçiliği ve ince detaylar, Selçuklu sanatının ne kadar ileri bir düzeye ulaştığını gösteriyor. Bu tür yapılar, sadece geçmişimize değil, aynı zamanda kültürümüzün gelecekte de yaşatılmasına ışık tutan eşsiz eserlerdir. Hüdavent Hatun Türbesi bir tarihi yapı olmanın ötesinde, geçmişten geleceğe uzanan bir kültürel köprü" ifadelerini kullandı.