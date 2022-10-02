Vali Çelik’e incelemelerinde, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Şaphane’de muhtarlarla bir araya geldi

Şaphane’de muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesi Pulluca-Samat-Hıdırdivan köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

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