Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesi Pulluca-Samat-Hıdırdivan köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesi Pulluca-Samat-Hıdırdivan köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
3 kilometrelik yolun tamamlandığını kaydeden Vali Çelik, 3,6 kilometrede sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Vali Çelik’e incelemelerinde, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.
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