Üreticilerle kestane hasadına katılan Vali Çelik, eline eldiven giyerek sırıkla kestane ağaçlarından kestane düşürebilmek için uğraş verdi.

Coğrafi işaretli kestanenin tezgahlara, sofralara ulaşmasının büyük bir emek ve sabır istediğini söyleyen Vali Ali Çelik, üreticilere emeklerinin karşılığını alması temennisiyle bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav ilçesinde üreticilerle kestane hasadı yaptı.

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