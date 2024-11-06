Hakkari Valisi Ali Çelik, okumanın ve öğrenmenin inancımızın en temel prensibi olduğunu belirterek, “Okuma alışkanlığı bir yaşam şeklidir. Ne kadar okursanız o kadar var olursunuz” dedi.

Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte tadilat çalışmaları yaz tatilinde tamamlanarak yenilenen 23 Nisan İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak okulun dış çevresi ve yeni yapılan yangın merdivenini inceleyerek 5. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Vali Çelik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin işleyişi hakkında bilgi aldı. Akabinde 8. sınıf öğrencileriyle de bir araya gelen Vali Çelik; öğrencilere gelecekle ilgili hedefleri hakkında önerilerde bulundu ve vatana, millete ve ailelerine yararlı birer evlat ve iyi bir insan olma yolculuğunda çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çelik, “Eğitim öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çabalar ve yatırımlar sizler içindir. Sizler, başarılı oldukça bizler de mutlu ve huzurlu bir şekilde geleceğimize güvenle bakacağız. İnanıyorum, ileride çok önemli yerlerde olacaksınız; ama bütün bunların hepsi tali meseledir. Hepsinden en değerlisi, iyi insan olmaktır. Hiçbir şahsi menfaat; doğru ve dürüst olmaktan, hakka ve hukuka saygı duyup sahip çıkmaktan daha değerli değildir” dedi.

Öğrencilere, güzel ve iyi şeylere odaklanmalarını ve olumlu konularla kendilerini meşgul etmelerini isteyen Vali Çelik, “Ezberden ziyade, anlamayı ve kavramayı kendinize ilke edinin, o zaman daha iyi öğrenirsiniz. Nereye gideceğinizi bilemiyorsanız gittiğiniz yolun bir önemi olmaz, onun için hedef belirleyin ve ona odaklanın. Bir şeye odaklanırsanız, o işin uzmanı olursunuz. Dünyanın en değerli varlığı sizsiniz ve kendinizi en iyi şekilde yetiştirin. Okumak ve öğrenmek, bizim inancımızın en temel prensibidir. Okuma alışkanlığı bir yaşam şeklidir. Ne kadar okursanız o kadar var olursunuz. Bilginin kaynağına ulaşmanın en önemli yolu da kitaplardan geçmektedir. Bizler de geleceğimizi inşa edebilmek ve hepimizin ortak değeri olan siz evlatlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmenizi sağlamak için gerekli tüm tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Sizlere güvenimiz tamdır” diye konuştu.

Vali Ali Çelik, öğretmenlerle de bir araya gelerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donatılmış ve bu donanımını insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Çelik, “Bizim de gayemiz, yeni eğitim modelimiz ışığında Mevlâna Celaleddin Rumî’nin ‘pergel’ örneğinde ifadesini bulan, bir ayağı kültürel-manevi değerlerde sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen bir nesil inşa etmek olmalıdır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini kalıcı hale getirerek bilim ve ahlakı aynı potada eritmelerini sağlamalıyız. Bu okulumuzdan güzel bir enerjiyle ayrılıyorum, çok mutlu oldum, öğrencilerin algısı açık, gelecek açısından ümitvâr oldum. Onları yetiştiren ailelerine, okul yönetimine ve ilim nefeslerinizle evlatlarımıza kattığınız değer için siz öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.