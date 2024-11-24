Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin milletin en önemli güvencesi olduğunu ifade eden Vali Çelik, eğitim anlayışının çağın gerekliliklerine uygun olarak yeniden şekillenmesinde öğretmenlerin rehberliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti. Vali Çelik; "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözünde ifade ettiği gibi, geleceğin mimarları olan öğretmenlerimiz, milletimizin en önemli güvencesidir. Sizler, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle değil, erdem, vicdan ve sevgiyle donatarak, Türkiye’nin yarınlarını inşa ediyorsunuz. Bu kutsal görevinizde gösterdiğiniz fedakârlık, sabır ve azim, toplumumuzun gelişim ve kalkınmasının temel taşını oluşturmaktadır. Bugün, eğitim anlayışımızı çağın gerekliliklerine uygun olarak yeniden şekillendirirken, öğretmenlerimizin rehberliği her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Teknolojinin hızla ilerlediği, bilgiyi kullanma ve üretmenin hayati önem kazandığı bu dönemde, sizler sadece öğrencilerimize bilgi aktarmakla kalmıyor, onları eleştirel düşünen, sorunlara çözüm üreten ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olarak yetiştiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin emeği ile çocukların hem akademik hem de insani değerlerle donatıldığını aktaran Vali Çelik; "Türkiye Yüzyılı hedefleri istikametinde, eğitim ve bilimde öncü bir ülke olma yolunda, yetiştirdiğiniz nesiller en büyük güvencemizdir. Sizlerin emeğiyle, çocuklarımız hem akademik hem de insani değerlerle donanarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek, büyük başarılara imza atacaktır. Bu anlamlı günde, görevleri başında şehit düşerek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen kahraman öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların idealleri, ülkemizin eğitim yolculuğuna daima ışık tutmaya devam edecektir. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak, hepimiz için bir sorumluluktur. Tüm öğretmenlerimize, gösterdikleri özveri, sevgi ve gayret için en derin şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyor, sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.