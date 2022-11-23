Program sonunda Çelik’e Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit hediye takdim etti.

Kütahya’da vali olarak görev yapmaktan duyduğu gururu dile getiren Vali Çelik, Kütahya’da geçen öğrencilik yıllarını ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide öğrencilere eğitim hayatını, mesleki deneyimlerini anlatan Vali Ali Çelik, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı "Zirve Söyleşileri" isimli projesine konuk oldu.

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