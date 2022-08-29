Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri öncesi Dumlupınar’da anıt ve şehitlikler ile yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri öncesi Dumlupınar’da anıt ve şehitlikler ile yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ’dan projelerin son durumu hakkında bilgiler alan Vali Çelik, ziyaretçilerle de görüşerek önerilerini dinledi.

Vali Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı destekleriyle yapımına başlanan Diorama Müzesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Seyir Terası projelerinde gelinen aşamayı yerinde gördü. Müze ve seyir terasının Büyük Zafer’in 100. yılının sembol eserlerinden olacağını söyleyen Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Tarihin içinde yolculuk”

-Atatürk’ün Kütahya’da verdiği tarihi emri, “’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözüyle başlayan Seyir Terası yolu boyunca Kurtuluş Savaşı komutanları, kahramanlık destanları ve şehitlikler tanıtılacak. Ziyaretçiler, bu güzergahta adeta tarihi yolculuğa çıkacak.

“100. Yıl Kamp Alanı”

Vali Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılında kurtuluşun şehri Kütahya’ya kazandırılacak sembol eserlerden biri olan Dumlupınar 100. Yıl Kamp Alanında incelemelerde bulundu. Vali Çelik, kamp alanından Dumlupınar Şehitliğine ulaşım için yapılan yürüyüş yolunda sona gelindiğini söyledi.