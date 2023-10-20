Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.

Hakkari Öğretmenevi teras katında düzenlenen yemek programına katılan Vali Ali Çelik, 52 köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Çelik, "İdarelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Muhtarlarımız, devletimizin mahalle ve köylerimizdeki kurumsal temsilcisi olarak vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Muhtarlar ise Vali Ali Çelik’e köy ve mahallelerinde yaşanan su, ulaşım, asfalt, kanalizasyon ve doğalgaz sıkıntılarını iletti. Bunun üzerine Vali Çelik, su sorunu ile ilgili proje ve taslak çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki yıl içme suyu sorununu bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bir yıl sonra Hakkari merkezde bulunan tüm mahallelerdeki hanelere doğalgaz hizmetinin sorunsuz olarak geleceğini de ifade eden Vali Çelik, Hakkari Beledisine ait 6 adet otobüs alınarak şehir içi otobüs hatlarının genişletileceğini, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde gözlemleyerek, sorunların giderilmesi noktasında kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yemeğe vali yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Furkan Berber ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Hamit Zibek, Ayhan Tunç ve Abdulmecit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Müdürü Maksut Kaya, İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Adil Demir ve Hakkari ilinde görev yapan 52 köy ve mahalle muhtarı katıldı.