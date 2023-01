Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya gelen Vali Ali Çelik, öğrencilere hitap ederek,” Benim sizlere bir abi olarak söyleyebileceğim şey iyi olanın, iyi insan olmanın, iyiliğin peşinden gidin” dedi.

Pansiyonun yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Vali Çelik, yemeğini de öğrencilerin arasında yedi. Öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Ali Çelik, yurt anılarını paylaştı.

Öğrencilerle yemek sonrası hedefleri ve hayallerine dair de sohbet eden Vali Ali Çelik, “Hayat amaçlarınız, hedefleriniz ve disiplin duygunuz sizin ne olacağınıza ilişkin dünyanın en iyisi olma konusunda sizi destekleyecek bir enstrüman; ama azim ve kararlılık gerekiyor. Aranızda başarısız olma ihtimali olan bir yüz göz, sima görmedim. Hepiniz isteklerini başarabilecek ışıltıdasınız, enerjiye sahipsiniz. Ancak içinizdeki çalışma gayreti ve disipline dair bir fikrim yok. Bunu da siz buradan çıktıktan sonra yerine koyarsanız dünyada olmak istediğiniz her şeyi olabilirsiniz. Benim sizlere bir abi olarak söyleyebileceğim şey iyi olanın, iyi insan olmanın, iyiliğin peşinden gidin. Hayatınızda iyiliğe doğru attığınız her adım sizin enerjinizi içinizde taşıdığınız isteklerinizin her birinin bir yardımsever, gönüllü elçileri olacak. O iyiliği büyütmek için de çaba sarf edin” diye konuştu.