Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari’nin güzel ama zor bir şehir olduğunu belirterek, “Daha da güzelleştirmek ve geliştirmek için sizlerle beraber gayret göstereceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında “Öğretmen Buluşmaları Programı” düzenlendi. Hakkari Öğretmenevinde düzenlenen programda, yeni eğitim öğretim döneminde kente atanan aday öğretmenler onuruna akşam yemeği verildi. Programa; Vali Ali Çelik, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum ve okul müdürleri de katıldı. Burada öğretmenlere hitap eden Vali Ali Çelik, ülkemizin birliği ve dirliğinin en önemli unsurunun eğitim ordusu olduğunu belirterek, “Bizler, sizlerin limanlarına sığınarak kendimizi koruduk, kendimize yol bulduk, rota çizdik. Bu liman, bazen büyük fedakârlıklarla şehit edilen Şenay öğretmenin limanı oldu. Bazen bu liman şehit edilen Şefik öğretmen, bazen Necmettin öğretmen oldu. Sizler de Hakkari’deki yavrularımıza, pozitif bilimin ışığında, azim, kararlılık ve iradenizle birer liman, birer ışık olacaksınız. Hakkari güzel ama zor bir şehir, daha da güzelleştirmek ve geliştirmek için sizlerle beraber gayret göstereceğiz. Öncelik eğitimde olmak üzere ilimizin güzel bir seviyeye ulaşmasında, çok değerli emeklerinizin olacağına yürekten inanıyorum. Bu ulvi görevinizi yerine getirirken, her türlü talebinizde, bizler de yanınızda olacağız. İlimizde, iyiliği büyütelim ve iyilik biriktirelim. Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.