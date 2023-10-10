Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki girişimci iş kadınlarıyla bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, görevine başladığı günden beri bir taraftan yapılan hizmetleri denetliyor diğer taraftan ise misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vali Ali Çelik, Hakkari’nin girişimci iş kadınlarıyla bir araya gelerek el emekleriyle ürettikleri dağ kekiği, sumak, kuru meyve ve reçeller gibi birçok ürün ve projeleriyle birlikte iş alanları hakkında bilgi aldı. Hakkari’nin ekonomik potansiyelini arttırmak ve kadın girişimcilere destek vermek için atılacak adımları da ele alan Vali Çelik, Hakkari ürünleri için pazar ağları bularak daha geniş kitlelere ulaşabilmenin önemine değindi.

Vali Çelik, girişimci iş kadınlarına Hakkari’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlama yönündeki çalışmaları için teşekkürlerini ileterek, bundan sonraki çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.