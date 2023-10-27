Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitimin çok önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Evlatlarımız, devletimizin geleceği demektir" dedi.

Türk Hava Yolları tarafından sosyal sorumluluk projesi adı altında Şehit Selahattin İlk ve Ortaokuluna 15 bilgisayarlı bir bilişim sınıfı kurulurken, Çimenli İMKB İlk ve Ortaokulunda okuyan 244 öğrenciye de 2 parçadan oluşan kıyafet seti dağıtıldı. Açılış ve kıyafet dağıtımına katılan Hakkari Valisi Çelik, “THY’nin yapmış olduğu hayırlar, sadece ilimizdeki okullarla sınırlı değil, zor zamanlar geçirdiğimiz afetlerde ve farklı alanlarda, hayır yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitim, gerçekten çok önemli bir sektör. Evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Evlat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği, ailenin geleceği demek. Bu coğrafya geçmişten bugüne zor olan bir coğrafya. Bizden 100 yıl öncesinde ecdadımız, bu toprakların Türk yurdu olarak kalması için mücadele ederken büyük fedakarlıklar verdiler, canlarını, mallarını, cesaretlerini ortaya koydular. Gelecek yüzyılda da biz ve bizden sonra gelecek nesillerin aynı ferasetle, aynı duygu ve düşüncelerle yollarına devam etmesi lazım. Devletimiz, eğitim sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor. Bunu herkes yakinen görebilir. Bizim çocukluk zamanımızda, sınıfların öğrenci kapasitesi çok yüksekti. Şimdi bu oran epey düştü. Bu da şunu gösteriyor, biz ciddi anlamda okul, sınıf yapıyoruz ve bu okullarda çocuklarımıza eğitim verecek öğretmen ataması yapıyoruz. Bu çocuklar Türkiye’nin, bu milletin geleceğinin önünü açacaklar. Bugün savunma sanayisinde, yazılım alanında, sanayide, tarımda, turizmde eğer bir başarı varsa, bu başarı evlatlarımızın, çocuklarımızın olacak. Ben tekrardan, THY’ye, şükranlarımı sunuyorum” dedi.