Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinin Umutlu ve Yağcık köylerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Halkla yakın temasını sürdürmeye devam eden Vali Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Umutlu ve Yağcık köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan Vali Çelik, köy sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için devletin imkanları dahilinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Köy ziyaretlerinin ardından İl Özel İdaresi 2023 yılı yatırım programında yer alan Umutlu-Yağcık köy yolunu inceleyen Vali Çelik, 6 kilometre uzunluğundaki yolda İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla altyapı onarım ve satih kaplama çalışması yapılacağını kaydetti.

Vali Çelik’in Emet ilçesindeki köy gezilerine Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’de iştirak etti.