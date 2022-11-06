Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde (ÇEKOM) kalan çocukların İstanbul’u gezip görme hayalini, Vali Ali Çelik gerçekleştirdi.

Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde (ÇEKOM) kalan çocukların İstanbul’u gezip görme hayalini, Vali Ali Çelik gerçekleştirdi.

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ÇEKOM’da kalan çocukların motivasyonunu artırmak için sık sık bir araya gelen, her zaman yanlarında olan Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik, çocuklar için yeni bir etkinliğe imza attı. Kurumda kalan çocuklar, İstanbul’un güzelliklerini Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik ile birlikte keşfetti. Çocukların İstanbul programı Boğaz turuyla başladı. Birçoğu ilk kez deniz gören çocuklar, Vali Çelik ve eşi ile yaptıkları Boğaz turunda İstanbul’un güzelliklerini görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, Boğaz turunun ardından Ayasofya, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.