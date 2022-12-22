Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Üçhüyük-Yalnızsaray bağlantı yolunda zemin güçlendirme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Üçhüyük-Yalnızsaray bağlantı yolunda zemin güçlendirme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya İl Özel İdaresinin kendi iş gücü ve kaynaklarıyla köy yollarını güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturduğunu belirten Vali Çelik, 2,5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun yaz aylarında asfaltla kaplanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, yol incelemelerinin ardından köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için gerçekleştirdiği ziyaretlerine Altıntaş’ın Üçhüyük köyü ile devam etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren köy halkı, yakın ilgi ve destekleri için Vali Çelik’e teşekkür ettiler. Vali Çelik’e ziyaretlerinde Altıntaş Kaymakam Vekili Dumlupınar Kaymakamı Bilal Basrı, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke eşlik etti.