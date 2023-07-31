Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu adına Dumlupınar Üniversitesi tarafından yaptırılan müzenin, kendisinin ahlakını ve faziletini yansıtan bir mekân olacağını ifade etti.

Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Yakupoğlu’nun Maltepe Mahallesindeki evinin yanında inşa edilen müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Müzenin, Ahmet Yakupoğlu’nun ahlakını ve faziletini yansıtan bir mekân olacağını ifade eden Vali Çelik, müzenin şehre uzun yıllar hizmet vermesini diledi.

Yakupoğlu’nun öğretici ve birleştirici bir isim olduğunu vurgulayan Vali Çelik, “Ahmet Yakupoğlu, mütevazı ama bir o kadar yetenekli ve bilgiyle, ahlakla dolu. Sonsuzluk arayışının insan yaşamıyla alakalı olmadığını idrak etmiş, varoluşunu yüce bir gayeye emanet etmiş, değerli bir insan. Bu kadar insanı bir araya getiren onun sonsuzluk arayışındaki kendi hiçliği. İyi insanlar hoş bir seda bırakarak ayrılıyorlar, o hoş sedayı bırakırken de aslında hepimizin yaşamında gayret ettiği ve etmesi gereken en önemli şey olan iyilik ve sevgiyi büyütüyorlar, emek harcıyorlar ve sabır geliştiriyorlar. Hepimizin sahip olması gereken erdemin, ahlakın kıstaslarını pekiştiriyorlar. Kibirden uzak, kendine ait olanın, kendine ait olmadığını ama hepimize ait olanı aramak ve birlik olmak gerektiğini vurgulayan bir temsili olarak bize bıraktıklarıyla bu şehrin bütünleştirecek bir mümtaz şahsiyet. Bizlere bıraktığı bu sorumluluk çerçevesinde bu hikâyeyi tamamlayacak işler üretmek bir sorumluluk, bir borç. Ondan öğrenecek ya da öğrendiklerimizi hayata geçirecek birçok yükümlülüğümüz var” diye konuştu.

Kütahyalı dünyaca ünlü ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu, 2 Ekim 2016 günü 96 yaşında vefat etmişti.