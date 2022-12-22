“2024’te depreme dayanıksız okulumuz kalmayacak” diyen Vali Ali Çelik, yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanlığına, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya’daki eğitim yatırımlarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, “İlimize 3 yılda 1 milyar 146 milyon TL eğitim yatırımı yapıldı. 22 okulumuzun güçlendirmesi tamamlandı, gelecek yıl 34 okulumuz eğitim faaliyetlerine yeni binalarında başlayacak” dedi.

Vali Ali Çelik, Kütahya’da okulların depreme dayanıklı hale getirilmeye devam edildiğini, 2024 yılına kadar il genelinde depreme dayanıksız okul kalmayacağını ifade etti.

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