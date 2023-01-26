Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde halı sahada yarıyıl tatiline giren öğrencilerle futbol oynadı. O anları sosyal medyasında paylaşan Vali Kaldırım, "Yenildik ama ezilmedik. Tebrikler çocuklar" ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde halı sahada yarıyıl tatiline giren öğrencilerle futbol oynadı. O anları sosyal medyasında paylaşan Vali Kaldırım, "Yenildik ama ezilmedik. Tebrikler çocuklar" ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde Çağlayan Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ettiği sırada muhtarlık binası yanındaki halı sahada çocukların futbol oynadığını gördü. Ceketini çıkaran Vali Kaldırım, sahaya girerek çocuklarla maç yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı o anları Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından, "Ceketleri çıkardık, yarıyıl tatilindeki öğrencilerimizle kıyasıya bir maç yaptık. Yenildik ama ezilmedik. Tebrikler çocuklar" ifadelerini kullanarak paylaştı. Daha sonrasında Vali Kaldırım, çocuklara oyuncak, satranç takımı ve futbol topu dağıttı.