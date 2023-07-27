Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Toplantının ilerleyen bölümünde Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in de teşrif ettiği mecliste söz alan GTO meclis üyeleri; ticari hayatı etkileyen sorunları, 30 bini aşkın GTO üyesinin ortak taleplerini ve ekonomik aktiviteyi canlandıracak çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada GTO’nun Cenevre’de elde ettiği dünya şampiyonluğundan büyük gurur duyduklarını ifade eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “11. Dünya Odalar Yarışmasında elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak 13. Dünya Odalar Yarışmasında da elde ettiğimiz dünya şampiyonluğu bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Yalnızca Gaziantep için değil, tüm Türkiye için gurur kaynağı oldu. Türkiye’nin en değerli, en başarılı kurumlarından biri olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. Bu başarının ardında birlik ve beraberlik var. Takım çalışması var. Başarımızın ardında büyük GTO Ailesi var! Bu başarının asıl kahramanları GTO çalışanları, yönetimi, meclis ve meslek komite üyeleri ile tüm GTO Ailesidir. İnanıyorum ki bu başarıları artırarak sürdürürüz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Başkan Teymur; hain darbe girişiminin 7. Yılını geride bıraktıklarını, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne her şartta tek yürek olarak sahip çıkacaklarını belirterek; bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartının birlik, beraberlik ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak olduğunu söyledi.

İş dünyası sürdürülebilirliğe odaklanmış

GTO’nun temmuz ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, işletmelerin finansmana erişimde zorlandığını söyleyerek, “Son yapılan zamların kamu maliyesinin içinde bulunduğu zor durumdan kaynaklandığını biliyoruz ancak bu durum karşısında reel sektörün rekabetçiliği azalıyor, işletmelerin büyüme ve istihdam oluşturma kabiliyeti zora giriyor. Bir yandan yüksek işçilik maliyetleri diğer yandan artan vergi yükü karşısında öngörülebilirliğimiz ve rekabetçiliğimiz güçleşiyor. Fiyatlama kabiliyetimizi yitiriyoruz. Şu an tüm iş dünyası işletmesinin sürdürülebilirliğine odaklanmış durumda Bir işletmenin devamlılığı için para kazanıyor olması lazım. Artan maliyetler ne yazık ki kâr marjlarını düşürüyor. Finansman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bankaların, seçimlerden bu yana kredilerde frene basması nedeniyle hem tüketiciler hem de ticari kesim finansmana erişim güçlüğü yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Ertelenen prim borçları taksitlendirilmeli

Konuşmasında ertelenen prim borçlarının taksitlendirilmesi gerektiğini de belirten Yıldırım, “Finansmana erişim bu kadar zorken, deprem yıkımının olumsuz ekonomik etkileri devam ederken, yeni dönem vergileri bu kadar zamlanmışken bu borçların ödenmesi oldukça zor görünüyor. Bu bakımdan vergi ve pirim ödemelerinin yılsonuna kadar ertelenmesi ya da bütün yükümlüler için 12 eşit taksitte ödenmesine dair düzenleme yapılması gerekmektedir. Aksi durumda deprem bölgesindeki mükellefler mağdur olacak ve ekonomik aktivitelerini yürütmekte zorlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

GTO Üyeleri toplumun her kesimini temsil ediyor

Meclis toplantısının ilerleyen bölümünde toplantıya katılarak GTO Meclisine hitap eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise GTO Üyelerinin toplumun her kesimini temsil ettiğini ifade ederek, “Ben de Vali olarak iyi niyetli bir şekilde sizlere faydalı olmak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Çeber, hitabında ise, “Sizi size anlatmak istemem ancak Gaziantepliler iyi ve örnek bir vatandaş kimliğine yakışır şekilde vatanı, devleti, bayrağı, milleti için elinden geleni yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bizim sizlerle kentin ekonomisi ve geleceği için konuşacaklarımız, planlarımız, hedeflerimiz global düzeyde olmak zorunda. Çünkü Gaziantep’in kapasitesi bunu gerektiriyor” diye konuştu.