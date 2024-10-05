Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle hizmete kazandırılan, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nda incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olma özelliği taşıyan tesiste, laboratuvar ve depolama alanlarında incelemelerde bulunan Vali Çeber’e, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Korkmaz eşlik etti.

Gaziantep Valisi Çeber incelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede, Antep Fıstığı Lisanslı Depo’nun modern teknolojisiyle sektöre sağladığı katkıları yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tesisin sadece bir depolama alanı olmanın ötesinde, fıstık üreticilerine devlet garantisi güvencesi sunduğunu kaydeden Vali Çeber, "Lisanslı depo, üreticilerimize yüksek kaliteli ürün muhafazası ve güvenli depolama imkânı sağlamakta. Böylece üreticilerimizin ürünlerini daha uzun süre ve doğru şartlarda saklayabilmelerine imkan tanımakta. Bu durum üreticilerimiz adına hem zarar riskini en aza indiriyor hem de ürünün değerinin korunmasını sağlıyor" dedi.

Deponun ürün alım süreçleri ve sağladığı çeşitli avantajlar hakkında açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Akıncı, lisanslı deponun fıstık üreticilerine sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmetinin yanı sıra çeşitli devlet desteklerini bir arada sunduğunu söyledi. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli tarım ürünlerinin başında Antep fıstığının geldiğini kaydeden Akıncı, ‘Yeşil Altın’ olarak tabir edilen Antep fıstığının bölgede 10 binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturduğunu ifade etti.

Antep fıstığının son yıllarda katma değeri yüksek endüstriyel bir ürün haline dönüştüğünü vurgulayan Akıncı, bu güçlü dönüşümün hem yerel ekonomiye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Antep fıstığında üretimin her geçen yıl arttığına ve buna paralel olarak rekoltenin de artış gösterdiğine işaret eden Akıncı, dünyanın en büyük üç büyük fıstık üreticisinden biri olan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda toplam rekolte bakımından İran ve Amerika’yı yakalamasını beklediklerini kaydetti.

Antep fıstığını geleceğe daha güçlü adımlarla taşımak amacıyla 2021 yılında Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu hizmete açtıklarını hatırlatan Akıncı, “Lisanslı depoyu fıstığın geleceğine yapılmış altın bir yatırım olarak değerlendirmekteyiz. Fıstığın geleneksel yöntemler yerine modern teknolojiler kullanılarak güvenli ve sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağlayan tesisimiz aynı zamanda ürünü işleyen firmalarımıza istenilen miktar, standart ve kalitede ürün temini sağlamakta” şeklinde konuştu.

Antep Fıstığı Lisanslı Deponun fiziki 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olduğunu belirten Akıncı, tesisin muhafaza ettiği fıstık miktarıyla piyasada bir nevi regülasyon görevi üstlendiğini de vurguladı.

Lisanslı deponun öneminin bu seneki fıstık hasadı döneminde çok daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Akıncı, “Bu yıl var yılı olması nedeniyle Antep fıstığı rekoltesinde belirgin bir artış yaşandı. Arz yığılmasının yaşandığı bu dönemde fiyatların düşmesini engellemek ve ürünün hak ettiği değer üzerinden satılmasına katkı sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerimiz üreticilerimizden fıstık alımları yapılarak bu ürünleri depomuzda muhafaza altına alındı. Bunun yanı sıra yine birçok çiftçimizde ürününü lisanslı depomuzda değerlendirmekte” dedi.

Antep Fıstığı Lisanslı Depoya sadece kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak Antep fıstıklarının kabul edildiğini kaydeden Akıncı, deponun genel işleyişi hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

“Antep fıstığını tesisimize getiren üretici öncelikle şunu bilmeli, hububat lisanslı depolarının aksine ürünler burada kesinlikle birbirine karıştırılmamakta. Çiftçi hangi ürünü teslim ettiyse çıkarken de yine kendi ürününü almakta. Lisanslı depoya ürün getirmek için önceden bir randevu almaya ve kayıt yaptırmaya gerek bulunmamakta. Depoya getirilen tüm ürünler öncelikle temizlik işlemine tabii tutulmakta akabinde de laboratuvarımızda analiz edilerek sınıflandırılmakta. Kalitesi belirlenen fıstıklar daha sonra barkodlanarak çuvallar içerisinde dikey demir kafeslerde muhafaza altına alınmakta. İsteyen çiftçimiz ürününü Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda satışını yapabildiği gibi isteyen çiftçimizde ürününü tekrar depomuzdan geri alabilmekte.”

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise Türkiye’nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunun Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklendiğini söyledi.

Projeyle beraber 200 milyonluk bir yatırım hacmi oluştuğuna dikkat çeken Paksu, “10 bin ton kapasiteli Türkiye’nin en modern ve en büyük lisanslı deposu ile Yeşil Altın’ın hem ömrü uzayacak hem de değerinde satılacak” diye konuştu.