Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın iline atanan Vali Yakup Canbolat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeleri tek tek ziyaret ederek kaymakam ve belediye başkanları ile görüşüp ilçe genelinde ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Canbolat’ın bu seferki adresi Kuyucak oldu. Vali Canbolat ilçedeki temaslarına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Mehmet Çömden’e iade-i ziyarette bulunarak başladı. Kaymakam Niyazi’den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Canbolat ilçede kurulan semt pazarını da gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaflara ’hayırlı işler’ dileyen Vali Canbolat vatandaşlarla sohbet etti.

Otoyol projesini inceledi

Aydın Valisi Canbolat Kuyucak ziyaretini yapımı süren Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ile noktaladı. Canbolat, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Kuyucak kesimi şantiye alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, yapımı devam eden otoyolda incelemelerde bulundu.