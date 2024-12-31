Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde Serçeköy Yol Kontrol Noktasını ziyaret edip mehmetçiklerin ve polislerin yeni yılını kutladı. Canbolat, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını tebrik etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Serçeköy Kontrol Noktası’na İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul eşliğinde ziyaret etti. Uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Canbolat, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti. Vali Canbolat, vatandaşların yeni yılını kutlayıp trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Canbolat, “Bu akşam yeni yıla gireceğiz. Aydın olarak da geniş tedbirler aldık. Bugün valilik sayfasından da bu tedbirlerimizi ilan ettik. Müdürlerimizle birlikte tedbirleri yerinde kontrol ediyoruz. Aynı zamanda görev yapan arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. Huzurlu, sağlıklı bir akşam olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızdan da genel kurallara uymalarını istiyoruz. Kimseye ceza keselim gibi bir düşüncemiz yok ama kimsenin de zarar görmemesi ve bu geceden huzurlu mutlu ayrılmaları için de her türlü güvenlik tedbirlerini en geniş ve detaylı şekilde hep birlikte aldık. Önümüzdeki yılın dünyaya barış, ülkemize de huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.