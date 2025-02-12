Santorini Adası’ndaki sismik hareketler dolayısıyla muhtemel risklere karşı önlemlerin alındığını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı haritaları oluşturulmuştur" dedi. Vali Canbolat ayrıca, 5 farklı AFAD İl Müdürlüğü’nden Didim ve Kuşadası’na 39 personelden oluşan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

Ege Denizi Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, yetkilileri harekete geçirdi. Bu çerçevede Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda muhtemel risklere yönelik Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, heyet harita üzerinden detaylı değerlendirmeler yaparak bölgedeki durumu inceledi. İncelemelerin ardından muhtemel deprem, tsunami ve volkanik patlama risklerine dair açıklamalar yapıldı.

Toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Ege Denizi Santorini Adası’nda 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülkemiz kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler, alınan önlem ve hazırlıklar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcileri, uzman bilim insanlarımız, genel müdürlerimiz ve alanında uzman araştırmacıların katılımı ile bugün kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ege Denizi’nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel riskler değerlendirilerek, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizden, güvenlik güçlerimize, akademisyenlerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde riskleri en aza indirmek için çalışmalarımızı Aydın ili olarak sürdürüyoruz. Toplantımızda deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur" dedi.

"İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlanmıştır"

5 farklı AFAD İl Müdürlüğü’nden Aydın’a gönderilen 39 personelden oluşan arama ve kurtarma ekiplerinin Didim ve Kuşadası’nda konuşlandırıldığını sözlerine ekleyen Vali Canbolat, "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında çalışmalar değerlendirilmiş, plan kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Aydın İl Afet Müdahale Planına uyumlu Kuşadası, Didim ve Söke İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlanmış, Aydın İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi gönderilerek 24 saat esasına göre personel görevlendirilmesi yapılmış ve aynı çalışma prensibiyle Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde kıyılara gerekli duyurunun yapılabilmesi için merkezi ezan sistemi aktif hale getirilmiştir. Yine AFAD Başkanlığı tarafından 5 AFAD il müdürlüklerinden 39 arama ve kurtarma personeli ilimize hazır kıta olarak gönderilmiştir. Görevlendirilen personeller Kuşadası ve Didim ilçelerinde konuşlandırılmış nöbet sistemiyle çalışmaya başlamışlardır" şeklinde konuştu.

"Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmeyin"

Ege Denizi kıyılarında yaşanan su çekilmelerinin sismik hareketlilik ile alakalı olmadığını ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Vali Canbolat, "Son günlerde basında denizlerde su çekilmesi haberleri yer almaktadır. Bu durum tamamen meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilikle bunun hiç ilgisi bulunmamaktadır. Devletimizin ilgili bütün bakanlıkları ve kurumları AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları, süreci yakinen takip etmektedirler ve bütün riskler 7/24 takip edilip ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyoruz" dedi.