Aydın’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa görevdeki muhtarlar dışında kimsenin katılmadığı gözlemlenirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat muhtarları yalnız bırakmadı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Aydın’da da program düzenlendi. Düzenlenen programda ilk olarak Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu, Kadın Muhtarlar Derneği İl Temsilcisi Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve muhtarlar tarafından Aydın Valisi Yakup Canbolat makamında ziyaret edildi.

Valilik ziyareti sonrası Atatürk büstü önündeki törene geçildi. Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene görevdeki muhtarlar dışında kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şenemre yaptı. Muhtar Şenemre Filistin’de yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, “Muhtarlık birimi ülkemizde demokrasinin en eski örneğinden biridir. 1829 yılından bu yana faaliyetini göstermektedir. 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi, devletimizin muhtarlara vermiş olduğu önemi göstermektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Gazi meclisimize ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlar Günü dolayısıyla ilimizde ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın günlerini kutluyoruz” dedi.

“Vali Canbolat muhtarları yalnız bırakmadı”

Tören sonrası Aydın Valisi Yakup Canbolat, törene katılan muhtarlarla birlikte Valilik önünde günün hatırasına fotoğraf çekilip, muhtarlarla sohbet etti.