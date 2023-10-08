Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde Batı Gazi Bulvarı ve Sevgi Yolu’ndaki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Efeler ilçesinde esnafla bir araya gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, esnafın istek ve taleplerini de dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Canbolat esnafa hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar, talepleri konusunda Vali Canbolat’tan destek beklediklerini ifade etti.

Vali Canbolat’a Efeler Kaymakamı İlker Arıkan da eşlik etti.