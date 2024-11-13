Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarete, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de katıldı. Ziyarette Başkan Ömer Günel, Vali Yakup Canbolat’a, Kuşadası’nda yaşama geçirilen hizmetler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Vali Canbolat ve Kaymakam İbrahim Keklik’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı daha iyi bir turizm kenti haline getirmek için çok çalıştıklarını belirtti. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Başkan Ömer Günel’e ikinci hizmet dönemi için başarılar diledi.