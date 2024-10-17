Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (ATL) öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Halk oyunları gösterileri ile karşılanan Vali Canbolat ve beraberindeki heyet atölye ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay’dan okulda verilen eğitim hakkında bilgi alan Vali Canbolat, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek bütün öğrencilere derslerinde başarılar diledi.