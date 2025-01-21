Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimi, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yeni yönetimi, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıda, AGC Başkanı Erman Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Canbolat ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Vali Canbolat, Erman Çetin ve ekibini tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Toplantıda, Aydın basınının karşılaştığı sorunlar, gazetecilerin çalışma şartları kentteki yatırımlar ve Aydın’ın geleceğine yönelik konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ziyaretin sonunda Vali Canbolat ve gazeteciler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi.