Aydın Valisi Yakup Canbolat, öğrenci yurdundaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın (22), ailesini hastanede ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Geçtiğimiz akşam Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından haberi alan genç kızın ailesi Aydın’a geldi. Kızlarının ölüm haberini alan anne Ertaş, fenalık geçirerek ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise acılı aileyi hastanede ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Baba Ertaş ile görüşen Vali Canbolat, yaşanan talihsiz kazanın ardından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan paylaşımda “Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, anne ve babasına başsağlığı ve sabırlar diledi” ifadeleri yer aldı.