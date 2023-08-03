Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ’Yerinde İletişim, Yerinde Çözüm’ mottosuyla başlattığı mahalle buluşmaları programı çerçevesinde Petrolkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Seyit Bilal Taziyeevinde düzenlenen programa katılarak mahalle sakinlerinin sıkıntı ve önerilerini dinledi.

“Uyuşturucu satıcılarına sürekli operasyon yapıyoruz”

Batman’da polis ve jandarma tarafından hem torbacılara hem de uyuşturucu satıcılarına sürekli operasyon yapıldığını ve etkin mücadele edildiğini belirten Vali Ekrem Canalp şunları söyledi:

“Polis, jandarma sürekli operasyon yapıyor. Sürekli hem torbacı diye tabir etmiş olduğumuz sokak satıcıları hem de bunları organize işlere yönelik operasyonlar yapıyoruz. Bir taraftan en iyi narkotik polisi anne gibi uygulamalar yapıyoruz. Aynen biraz önce buradaki bilmek kurslarında olduğu gibi ailelerimize, annelerimize sürekli bununla ilgili işletme faaliyetleri yapıyoruz. Okullarımızda sürekli gençlerimizi, evlatlarımızı, çocukluk döneminden itibaren bununla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ama şunu söylüyorum, mücadele her yönüyle büyütülmesi gereken topyekun bir mücadele. Yani herkesin sorumluluğu olan bir mücadele. Hepimizin de sıkı, güçlü, dirayetli şekilde ve asla da taviz vermeden, gevşemeden bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor. Bu mücadele sürekli olması gereken bir mücadele ve asla da ipin ucunu bırakmamamız gereken bir mücadeledir.”

“Parklarımızı kamera sistemleriyle donatacağız”

Yeni yapılan her parkta kamera sistemleri kurduklarını belirten Vali Canalp, "Var olan parklarımıza, kamera sistemi olmayan parklarımıza da kamera sistemlerini kuracağız. Tabi bunu ilk defa parkı yaparken kurmak ile sonradan kurmak aynı şey olmuyor. İlk defa yapılırken daha basit, çok daha ucuz ve etrafa zarar vermeden yapılıyor. Ama daha sonra kurduklarımız onarım, tadilat ve kazma gerektiriyor. Dolayısıyla parka biraz zarar verme pahasına da olsa parklarımızı bu şekilde kamera sistemleri ile donatacağız” dedi.

Bütün mahalleler modern caddelere kavuşacak

Petrolkent Mahallesi’nden başlayarak Batman’ın bütün mahallerinde Gülistan Caddesi gibi modern caddeler yapılacağını belirten Canalp, “Örnek bir çalışma olacak bu. Diğer mahallelerimizi de ziyaret ettiğimizde, gördüğümüzde benzer bir talep gelirse aynen buradaki yeni Gülistan Caddesi gibi artık yeni Gülistan Caddeleri kurarız. Yeni Gülistan bir, yeni Gülistan iki, üç diye inşallah devam ederiz. Tek bir başlıkta burada başlayıp yeni Gülistan Caddesini inşa edeceğiz” diye konuştu.