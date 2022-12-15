Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ve mezraa ziyaretleri dahilinde gittiği Geçitaltı köyünde 127 yaşındaki Reşit Ak ile bir araya gelerek bölgenin tarihi hakkında sohbetlerde bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ve mezraa ziyaretleri dahilinde gittiği Geçitaltı köyünde 127 yaşındaki Reşit Ak ile bir araya gelerek bölgenin tarihi hakkında sohbetlerde bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan 3 bin rakım yüksekteki Mereto Dağı eteklerindeki Geçitaltı köyü Çubuk mezraasında yaşayan 127 yaşındaki 200 torunlu Reşit Ak ile bir araya gelerek geçmişte bölgede yaşanan olaylar ve uzun yaşam hakkında sohbetlerde bulundu. Vali Canalp ve beraberinde bulunan heyete ziyartelerinden dolayı teşekkür eden Reşit Ak, uzun yaşamını doğal beslenmeye ve köy havasına borçlu olduğunu söyledi.