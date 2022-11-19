Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesi temaslarında iki günde 50 köyü dolaşarak köylerde yaşan vatandaşların ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesi temaslarında iki günde 50 köyü dolaşarak köylerde yaşan vatandaşların ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Sason temaslarına yeni imajı ve kasketiyle Diyarbakır sınırında bulunan Kaşyayla köyü ile başlayan Vali Ekrem Canalp, köylülerle organik köy kahvaltısı yaparak sorunları dinledi. Ardından Yücbağ’da Belediye Başkanı Abdullah Bil ile bir araya gelen Vali Canalp, ilk günkü ziyaretinde Yücabağ beldesine bağlı köy ve mahalleri dolaşarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekrem Canalp’ın ikinci günkü köy ziyaretlerinde gelen ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy ve mezraaları dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. İki günde 50 köy ve birçok mezra dolaşan valinin temposu, beraberinde bulunan kurum amirleri ve vatandaşlardan takdir topladı.