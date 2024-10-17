Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan tarım işçilerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, sabah saatlerinde Alaca-Zile karayolunda meydana gelmiş Rıza O.idaresindeki 06 BY 8188 plakalı Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen Kemal Ç. yönetimindeki 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan Ford marka minibüs çarpışmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 tarım işçisi yaralanmıştı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, yaralılarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alaca ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Çalgan, “Kazada bir vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybetti, 21 vatandaşımız yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın tetkik ve tedavileri Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Ayrıca 2 yaralımızın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilerken, tedavi gören yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.