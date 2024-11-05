Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da meydana gelen patlamadan etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, doğal gaz patlamasının yaşandığı Osmancık Caddesi’nde incelemelerde bulundu. 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamadan etkilenen vatandaşlar ve esnafları olay bir an olsun yalnız bırakmayan Vali Çalgan ve Bşkan Aşgın, cadde esnafı ve ev sahipleri ile bir toplantı yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantı da Vali Çalgan, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, yapılan çalışmalar, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Çorum Valiliği yaptığı açıklamayla, doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgede iki bina hariç tüm ev ve iş yerlerine girilebileceğini duyurmuştu.