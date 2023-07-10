Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, ilçede 4 mahallede irili ufaklı 100’den fazla binanın selden etkilendiğini ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak sebebiyle sel etkili oldu. Dere ve çayların taşması sonucu yaşanan sel sebebiyle bazı mahallelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, sular altında kalan ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmalarını sürdürürken Vali Avni Çakır’da beraberindeki heyet ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu.

Sahadaki ekiplerden sel ile ilgili bilgiler alan Vali Çakır, ayrıca vatandaşlarla görüşerek talep ve sorunlarını dinledi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Çakır, “Batı Karadeniz bölgemiz güçlü yağışlar aldı. İlimizin kuzeybatı kesiminde Şenpazar ve Cide ilçelerimiz dünden beri çok yoğun yağış aldı. Cide merkez yaklaşık 158 kilogram, hemen 30 kilometre güneyi de yer alan Şenpazar ilçemiz de yaklaşık 150 kilogram yağış aldı. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Derelerin taşması ile bahçeleri zarar gören vatandaşlarımızın bulunduğu yerdeyiz. İlçe merkezimizde 4 noktada şehir içerisinden geçen yan derelerin taşma yapması nedeniyle ufak çaplı taşkınlar meydana geldi. Evlerimizde çok büyük oranda çamur basması söz konusu değil daha ziyade bahçelerde yoğun su akışı nedeniyle zararlar var. Vatandaşlarımızın zararları tespit ediliyor. Onla ilgili idari süreç başlatıldı” dedi.

Cide-Bartın yolunun tedbir amaçlı 2-3 saat kadar ulaşıma kapatıldığını söyleyen Vali Çakır, “Gece yoğun yağış nedeniyle Bartın yolu yoldaki göçmelerden dolayı tedbir amaçlı 2-3 saat ulaşıma kapatılmıştı. Sabahın ilk saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ulaşılamayan hiçbir yer yok. Köylerimizde yağışa bağlı heyelanlar mevcut ama onlara alakalı tüm ekiplerimiz sevk ettik, gerekli çalışma yapılıyor” diye konuştu.

İlçede şu anda en büyük sorunlarının içme sularıyla ilgili olduğunu belirten Vali Çakır, “Cide ilçe merkezindeki en önemli sorunumuz, şehrin içme suyunun bulunduğu 2 depo hattı yoğun çamur baskısına maruz kalması. Su çekildikten sonra çalışma başlatılacak. Birkaç gün şehirde içme suyuyla alakalı sıkıntı olabilir ama bunu kısa süre içinde çözeceğiz. Şehirde vatandaşlarımız su konusunda mağdur olmaması için su tankerlerimiz bölgeye sevk ettik. Hazır su konusunda da girişimlerde bulunduk. Dün gece evine giremeyecek şekilde olan vatandaşlarımız vardı, onları uygulama oteline yerleştirdik. Onlar da şimdi evine dönüyor. Bölgede ciddi bir yağış beklenmiyor. Bütün arkadaşlarımızla şuan sahadayız. Ekiplerimiz su tahliye çalışması yapıyor. Toplam 4 mahallede ilk etapta irili ufaklı 100 civarında etkilenen binamız var. Onları da gün içerisinde tamamını temizlemeye planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşılamayan köyünün şu anda olmadığını ifade eden Vali Çakır, “Derebucağı köyümüzün yolunda suyun getirdiği rüsuba bulunuyor. Temizleme çalışması sürüyor. Ulaşım yan hatlardan sürüyor” şeklinde konuştu.