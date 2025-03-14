Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum için taşıdığı değeri vurgulayarak, onların fedakârlık ve özveriyle insan sağlığı için verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Vali Çelik, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insanlığa adanmış kutsal bir görev olduğunu ifade ederek unları söyledi; "Hekimlik, yalnızca bir meslek değil, insanlığa adanmış kutsal bir vazifedir. Günün her saatinde, büyük bir özveriyle insan sağlığı için mücadele eden, bazen kendi sağlığını, ailesini, hatta hayatını ikinci plana atan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir. Özellikle pandemi gibi zorlu süreçlerde gösterdiğiniz fedakârlıklar, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sağlık çalışanlarımız, insan hayatını korumak ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmak adına gece gündüz demeden, büyük bir azim ve gayretle çalışmaktadır. Onların verdiği emek, gösterdiği çaba ve fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki son yıllarda hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olayları artış göstermektedir. Bir hayat kurtarmak için ter döken doktorlarımızın, şiddetin hedefi haline gelmesi asla kabul edilemez. Bu tür saldırılar, yalnızca bireylere değil, toplumun tümüne zarar vermektedir. Sağlık çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi için hep birlikte mücadele etmeli, gereken tüm önlemleri almakta kararlıyız."

"Doktorların şiddetin hedefi olması kabul edilemez"

Sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda hizmet vermesi gerektiğine de dikkat çeken Çelik, sağlıkta şiddet olaylarının artmasına üzüntüyle tanık olduklarını belirterek, "Bir hayat kurtarmak için ter döken doktorlarımızın, şiddetin hedefi haline gelmesi asla kabul edilemez. Bu tür saldırılar yalnızca sağlık çalışanlarımıza değil, tüm topluma zarar vermektedir. Sağlık çalışanlarımızın güven içinde görev yapabilmesi için gereken tüm önlemleri almakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.