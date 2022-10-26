Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’nde şehit olan Mehmet Ali Kılıç’ın hasta annesi Gülzerrin Kılıç’a ve görevi başında iken şiddet gören sağlık çalışanı Metin Baysak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’nde şehit olan Mehmet Ali Kılıç’ın hasta annesi Gülzerrin Kılıç’a ve görevi başında iken şiddet gören sağlık çalışanı Metin Baysak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak 15 Temmuz Şehidi Mehmet Ali Kılıç’ın ailesini ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, baba Abdullah Kılıç’tan son durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Çağatay; “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehitlerimizin emanetlerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz, onlar bizim başımızın tacıdır” dedi.

Vali Oktay Çağatay, daha sonra Tatvan Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümünde tıbbi sekreter olarak görev yapmakta iken şiddete maruz kalan Metin Baysak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık çalışanıyla yakından ilgilenerek, her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Oktay Çağatay, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Ziyaretlerinde Vali Oktay Çağatay’a Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı da eşlik etti.