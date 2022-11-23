Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin’in ailesine taziyede bulunarak, babaya iş sözü verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin’in ailesine taziyede bulunarak, babaya iş sözü verdi.

Vali Çağatay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Günerci, İlçe Emniyet Müdürü Talet Avşar ve Belediye Başkan Necati Gürsoy ile Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Erçetin’in ailesine taziyede bulundu. Burada konuşan Vali Çağatay, hayatını kaybeden Mustafa için Allah’tan rahmet dileyerek, “Acınızı paylaşıyorum. Tabi ki üzücü bir olay. Üzüntünüz üzüntümüzdür. İnşallah böyle başka bir olayla karşılaşmayız” dedi.

Vali Çağatay, işsiz olan Mustafa’nın babası Murat Erçetin’e de devlet kapısında kalıcı iş sözü verdikten sonra köyden ayrıldı.