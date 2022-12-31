Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yılbaşı dolayısıyla Tatvan ilçesinde görevde olan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yılbaşı dolayısıyla Tatvan ilçesinde görevde olan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yılbaşı güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlere Bitlis Valisi Oktay Çağatay katıldı. Beraberindeki heyet ile birlikte yeni yıla görevi başında giren ilçedeki asker ve polisleri ziyaret eden Vali Çağatay, hem güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti, hem de kontrol noktalarındaki son durumla ilgili bilgi aldı. Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Tatvan ilçesinde Küçüksu karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay daha sonra Tatvan girişinde bulunan polis kontrol noktasına geçti. Burada emniyet güçleri ve vatandaşlar ile sohbet eden Çağatay çeşitli ikramlarda bulundu.

Vali Çağatay’a Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Soner Ergün ve İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü eşlik etti.

Yeni yılın daha güzel geçmesini dileyen Vali Çağatay, “Bugün 2022 yılının aralık ayının son günü, yani yılın son gününde biz de Tatvan’da vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde 2023 yılına girmelerini temin eden güvenlik kuvvetleri mensubu arkadaşlarımızın ziyaret ettik. Güvenlik kuvvetleri mensubu arkadaşlarımızın yapmış oldukları denetim faaliyetlerini hem kontrol ediyoruz hem de vatandaşlarımıza biz de onlarla beraber 2023 yılının sağlık, huzur, barış, mutluluk getirmesini dileyerek vazifeleri başlarında onlarla beraber oluyoruz. 2022 yılı Bitlis ilimiz açısından oldukça huzurlu geçti. Umudumuz da odur ki 2023 yılında da inşallah vatandaşlarımız sağlıkla, mutlu, huzurlu bir şekilde günler geçireceklerdir” dedi.