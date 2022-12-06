Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 17 Ekim 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan cami ve külliye inşaatında incelemede bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 17 Ekim 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan cami ve külliye inşaatında incelemede bulundu.

Vali Çağatay ve beraberindeki heyet, külliye içerisinde bulunan cami ve yatılı hafızlık Kur’an kursu inşaatını gezdi. Vali Çağatay, ziyaret ve incelemelerinde Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk, Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Oktay Çağatay’a Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban eşlik etti.