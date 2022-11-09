Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçtiğimiz günlerde başarılı operasyonlara imza atan Tatvan JÖH ve Komando Taburunu ziyaret ederek, jandarma personellerini tebrik etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçtiğimiz günlerde başarılı operasyonlara imza atan Tatvan JÖH ve Komando Taburunu ziyaret ederek, jandarma personellerini tebrik etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı’nın eşlik ettiği ziyarette Vali Oktay Çağatay’ı Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, JÖH Tabur Komutanı Binbaşı Seçgin Çetin, Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Emre Baltacı karşıladı. Tatvan JÖH ve Komando Taburunu selamlayan Vali Oktay Çağatay, başarılı operasyonlarından dolayı kahraman jandarma personellerini tebrik etti. 4 yılı aşkın süredir Bitlis’te görev yaptığını belirten Vali Oktay Çağatay, “Bu süreç içerisinde sizlerle ve burada yaptığımız çalışmalar ile gurur duyuyorum. Bakanımızın söz verdiği üzere, inşallah sizlerle birlikte bu toprakları son teröristten de temizleyerek şehitlerimize yaraşır şekilde vazifemizi yerine getireceğiz. Bakan Bey selamlarını iletiyor, hepinizi alnınızdan öpüyor” dedi.

Vali Oktay Çağatay, konuşmasının sonunda Tatvan JÖH ve Komando Taburuna çalışmalarında başarılar diledi. Jandarma Özel Harekat Taburu ziyaret defterini imzalayan Vali Oktay Çağatay, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.