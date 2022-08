Bitlis Valisi Oktay Çağatay, huzur ve güveni tam olarak Bitlis’in özellikle son dönemde ciddi yatırımlar çekmeye başladığını söyledi.

Bitlis Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (BİTSİAD), tayini çıkan Tatvan Kaymakamı ve aynı zamanda Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir onuruna bir gece düzenledi. Geceye katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tekstil sektörünün kente sağladığı katkılara değindi. Huzur ve güvenin sağlandığı Bitlis’in özellikle son dönemde ciddi yatırımlar çekmeye başladığına dikkat çeken Vali Çağatay, “Sizler elinizi taşın altına koydunuz. Bu devirde bu kolay değil. Paranızı koyuyorsunuz, riske giriyorsunuz, kredi alıyorsunuz, işçi çalıştırıyorsunuz, onların getirdiği riskler var. Tabi Bitlis’te Allah’a şükür huzur ve güvenlik tam. Böyle olunca da bolca yatırımcı çekmeye başladı. Organize sanayinin bu kadar hızlı bir gelişme göstermesi, hem sizleri rahatlattı hem de yeni yatırımcıları buraya davet etti. Şuanda elimizde yer tahsisi için 100’den fazla dilekçe var. İlimizdeki birinci OSB doldu biliyorsunuz. 2018’deki verilerimize göre tekstil çalışanı sayısı bin 400 civarındaydı. Ama şimdi bu 8 binin üzerinde bir rakama ulaştı. Daha büyük firmalarda gelmeye başladı, Eren gibi, Kiler gibi firmalar. Allah nasip ederse, markaların gelmesi bizim vizyon değerimizi yükseltiyor. Biz kıymetimizin farkındayız. Bir defa konumumuz çok güzel. Rahva bölgemiz her yere yakın. Her yere ulaşım kolay. İkincisi genç nüfusumuz çok. Bunların yanında hakikaten çok güzel çalışan bir ekibimiz var. Ekibimiz aynı anda hareket edebilen bir makine gibi. Bu sayede işler tıkır tıkır yürüyor. Ama tekrar söylüyorum, en büyük riski sizler aldınız. Sizlerin yaptığı yatırımlar, işe aldığınız her bir adam devletin sırtından düşüyor. Ben ilk geldiğimde kapının önünde bir sürü adam “İş istiyorum, beni işe koyun” diyordu. Ama şimdi iş isteyeni hemen OSB’ye yönlendiriyor ve işe başlatıyoruz. Bu sayede hem sizler üretip kazanıyorsunuz hem de devlet kazanıyor. Allah kazancınızı bol etsin” dedi.

“Bitlis bir buçuk yıl içinde minimum 15 bin rakamını görecek”

Bitlis’in yapılan yatırımlarla her geçen gün bir yıldız gibi parladığına vurgu yapan Vali Çağatay, “Bizler çevre illerle de görüşüp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bizlere, “Siz bir yıldız gibi parlıyorsunuz” diyorlar. O büyük markalarla beraber, sizlerin de yatırımlarıyla beraber bu şehir her geçen gün gerçekten bir yıldız gibi parlıyor. Bu sadece OSB ile sınırlı değil, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan’da aynı şekilde. Özellikle Hizan son dönemde muazzam bir atak içinde. Bunlar çok güzel gelişmeler. İnşallah Bitlis’in tamamı, nasipse bir buçuk yıl içinde minimum 15 bin rakamını görecek. Bu çok muazzam bir şey, Bitlis için de hayal bile edilemeyen bir şeydi. Bu hayal benim idarecilik dönemimde, arkadaşlarımla bana da, sizlere de nasip oldu. Tekin bey ve emeği geçen diğer çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere ben hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah emeğinizi zayi etmesin. Kazasız ve belasız üretimler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise, yapılan çalışmaların yatırım ve istihdama dönüştüğünü görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtirken, BİTSİAD Başkanı İrfan Demirkanoğlu da tekstil sektörünün kentte aylık 80 – 90 milyonluk bir nakit akışı sağladığını söyledi. Son firmalarla birlikte kentteki tekstil atölyesi sayısının 40’ı geçtiğini belirten Demirkanoğlu, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başta olmak üzere destek ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Plaket sunumuyla devam eden program müzik dinletisi ile sona erdi.