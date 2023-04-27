BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde inşaatı süren ve yılsonunda hizmete açılması planlanan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay, ilçede yapımı devam eden hükümet konağını yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaatta incelemelerde bulundu. Tatvan ilçesinde 2022 yılı ortalarında yapımına başlanan yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi alan Vali Oktay Çağatay, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezdi. İnşaat çalışanları ile bir süre sohbet eden Demir, daha sonra buradan ayrıldı.

İçerisinde birçok kurumun yer alacağı hükümet konağı inşaatının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.