Toplantıya; Vali Mete Buhara’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

OSB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, yeni yatırımların gelmesi adına Organize Sanayi Bölgesini genişletme çalışmalarını tamamlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. OSB Müdürü İsmail Eskioğlu’nun bilgilendirmesinin ardından bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile toplantı sona erdi.

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