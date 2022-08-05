Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehre gelen gurbetçi vatandaşları makamında misafir etti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehre gelen gurbetçi vatandaşları makamında misafir etti.

Yurtdışında yaşayan ve sıla-i rahim için baba ocağı Kırşehir’de bulunan gurbetçi vatandaşları ağırlayan Vali Buhara, "Kırşehir’i yurtdışında en güzel şekilde temsil eden, memleketleri ile olan bağını hiç bir zaman koparmayan bu güzel insanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gurbetçiler de kendilerini sıcakkanlı şekilde misafir etmesinden dolayı Vali Buhara’ya teşekkür etti.