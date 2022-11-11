Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman ve kurum müdürleri ile birlikte Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Bilgin ilk olarak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve iç Mekan Tasarım atölyesini gezerek, sıra, masa ve mobilya üretimi yapan öğrenciler ile bir araya geldi. Sıraları inceleyen Vali Bilgin, mobilya ustasına üretimde sağlamlık konusunda tavsiyelerde bulundu. Okul müdürü Hakkı Kaya’dan sıraya oturmasını isteyen Vali Bilgin üretimde yapılan yanlışlığı uygulamalı olarak gösterdi. Makine ve ekipmanlar hakkında bilgi alan Vali Bilgin ve beraberindekiler okulun ana binasına geçerek öğrenciler ile buluştu.

Atölye, ekipman ve diğer ihtiyaçlar için ise Vali Bilgin, not alarak bu ihtiyaçların temin edileceğini söyledi.