Şırnak Valisi Osman Bilgin, Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Kaymakamlığın düzenlediği iftar programına Vali Bilgin ile birlikte yaklaşık 700 kişi katıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın düzenlediği iftar programına Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, kanaat önderleri, şehit aileleri, gaziler, güvenlik korucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beytüşşebaplıları selamlayan Bilgin burada yaptığı konuşmada depremde büyük destek veren güvenlik korucularına ve vatandaşlara teşekkür etti. Vali Bilgin, "Çok kıymetli Beytüşşebaplı hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle deprem felaketi nedeniyle ayni, nakdi yardımlarınız, dualarınız olmak üzere yaptıklarınızdan dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Beytüşşebap huzur güvenliğin ve mutluluğuyla birlikte artık günlük yaşamlarını sürdüren bir bölge olmuştur. İnşallah hep böyle devam edecektir. Her ne kadar dış güçler sömürgeci devletler Amerika ve İngiltere olmak üzere içerideki vatan hainleriyle beraber sözde siyasi temsilcileriyle birlikte, Kandil ile ortaklaşa operasyon sürdürselerde başta vatandaşımız sonra devletimiz ve Ali Türkiye Cumhuriyetinin ve ali menfaatlerini düşünen aziz milletimizin hiçbir şekilde vatan hainlerine yol açmayacağını net bir şekilde biliyoruz. Bakın bu topraklar tarihten beri medeniyetin olduğu topraklardır. Burada medeniyet varken Avrupa buzulu yaşıyordu. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle beraber bu topraklarda yaşıyorlardı. Burada insanlar tarım yapıyordu. Özgürce hem dinimizi hem milliyetimizi yaşatacağız. Sözde Kürtlerin özgürlüğünü savunanlar neden Kürt insanımızı öldürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler iftarını açıp, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.