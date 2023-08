Halterde 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül, Şırnak Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti.

Türkiye’nin ve Şırnak’ın gururu olan U23 ve Gençler Avrupa Halter şampiyonu Harun Algül, Şırnak Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret etti. Vali Osman Bilgin, Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen U23 ve Gençler Avrupa Halter şampiyonasında yarışan Harun Algül’ü makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı Algül’ü tebrik ederek hediye verdi.

Burada bir konuşma yapan Vali Osman Bilgin, sporcuları tebrik ettiğini belirterek, "Harika bir iş çıkardılar. Kardeşimiz, halterde Bükreş’te bayrağımızı dalgalandırdı. Baktığımız da halterde, boksta, boksun çeşitli dallarında çok ciddi başarılar elde etti arkadaşlarımız. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz aslında valilik olarak onları destekliyoruz” dedi.

Spor yatırımı yaptıklarını ve ancak HDP’li il genel meclis üyelerin engellemeleri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Vali Bilgin, “Özellikle İl Özel İdaresi üzerinden bir kulüp kurarak ilimizdeki başarılı tüm sporcuları desteklemek istiyoruz. Cudi Cup Tenis Turnuvası’nda engelli sporcularımızın desteklenmesi de olmak üzere, bir spor kulübü kurmak istedik. Özel İdare’de biliyorsunuz kararlar İl Genel Meclisi tarafından alınıyor. İl Genel Meclisi’nde de şu anda HDP’nin ağırlığı var. Maalesef sözde demokrasiden bahseden, sözde Kürt halkının özgürlüğünden, genişlemesinden, gelişmesinden bahseden HDP meclis üyeleri, özellikle bunu vurgulamak istiyorum bu kulübün kurulmasına karşı çıktılar ve bizlerde kulübü kuramadık. Tekrar sunacağız" diye konuştu.

"Ben özellikle halkımıza seslenmek istiyorum, bu konuda toplumsal bir baskı kurulmasının gerekliliğini düşünüyorum" diyen Vali Bilgin, şunları söyledi:

"Kendilerini her zaman insan haklarını, demokrasiyi, böyle güzel kelimeleri maalesef artık eskiden kelimelerin üzerinden toplumun gerçek özgürlüğü ile, gerçekten sporun gelişmesi ile, gençlerimizin spor alanında ki yetişmesi ile gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup iyi yönde değişim ve gelişim göstermesi konusunda bizim ortaya koyacağımız bu iradeye karşı çıkıyorlar. Burada parasal olarak hiçbir sorunumuz yok. En ufak bir problemimiz yok. Her türlü desteği verebiliriz. Ayrıca ilimiz spor alnında şu anda lisanslı sporcu alanında artık ilk 5’lerdeyiz. Bu alanda da hiçbir sorunumuz yok. Biz bu kardeşlerimiz ile her türlü ekonomik olarak da az önce de bahsettiğim gibi parasal olarak ta hiçbir sorunumuz yok. Sadece bir kulüp kurup hukuken desteklenmesi gerekiyor. Başka yapılacak hiçbir şey yok, hiçbir sorun yok. En ufak bir problem yok. Bu alanda da en ufak bir sıkıntımız söz konusu değil. Spor alanında başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum.”

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da, “Son dönemde Şırnak’ta çok büyük sportif başarılara sporcularımız imza atıyorlar. Gururla izlediğimiz, takip ettiğimiz en son Halil Algül arkadaşımız bu başarıya imza attı. 3 kategoride de Avrupa Şampiyonu oldu. U23 yaş gurubundan. Elbette ki bunun alt tarafları var, çalışma sisteminde. Bakanlığımızın destekleri ile halter salonumuzu uluslar arası standartlara getirdi. Yaklaşık 1 yıl önce başlayıp, 10 ay önce biten bir süreç. Bakanlığımızın büyük bir desteği oldu burada. Peş peşe şampiyonlar çıkmaya başladı" diye konuştu.

Çalışma şartları ve antrenörlerin de büyük gayret ve çabaları ile verim aldıklarını dile getiren Ayar, "Sporcumuz Sefkan Sümen oda Avrupa üçüncüsü oldu. Bunlar çok büyük başarılar. Biliyoruz ki gençlerimiz spor ile birlikte geleceklerine olan yatırımı zaten çok iyi kavramış durumdalar. Gördüğümüz şu, Şırnaklı gençler sporla çok önemli mesafe alıyorlar. Aktif sporcu sayısında, Şırnak lisanslı sporcu sayısında 27 bini aşmış durumda. Kendi nüfus oranına göre ülkemizde baktığımızda diğer iller ile kıyasladığımız zaman Türkiye birincisiyiz. Şırnak başarıdan başarıya koşuyor. Genel sporcu sayısında da 84 bin 750 sporcu sayısı ile de yine Şırnak göz kamaştırmaya devam ediyor. Gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Halterde 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül ise, “Temmuz ayında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen U23 ve Gençler Avrupa Halter şampiyonasında 3 adet altın madalya kazanarak ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettim. Çok gururlandım. Önümde dünya gençler şampiyonası var. O şampiyonasına için hazırlanıyorum ve milli takıma gireceğime inanıyorum. Orada da madalya alacağım” dedi.