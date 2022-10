Yaklaşık 2 yıl önce Nevşehir’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç kuzunun belediye binasına girmeye çalıştığı sırada yaşanan ilginç görüntüler dünya medyasına da gündem olmuştu.

Dünyaca ünlü haber kanalları ve ajansları Nevşehir’deki koç ve çetesini ekranlarına taşıdı. Haber kanallarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Göreme ilçesinde bir çiftçinin sürüsünden kaçan bir koç bir keçi ve üç kuzunun belediye binasına girmesi ilginç görüntülere sahne olmuştu. Belediyenin güvenlik görevlilerini kovalayan koç çetesi, daha sonra belediyeye gelen vatandaşlara saldırdı. Bu anlar belediyenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Nevşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler ülke sınırlarını aşarak dünya medyasının da gündemine oturmuştu. O tarihte Nevşehir Belediyesi tarafından satın alınarak sahiplenen çete lideri koç Nevşehir Hayvan Kasabasında koruma altına alındı.

4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabasını ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel “işgalci koçu da ziyaret etti. Vali Becel protokol üyelerine, “Bu sıradan bir koç değil. İşgalci koç” diyerek tanıttı.

Nevşehir Kasabası Veteriner Hekimi Rıdvan Şimşek de yaptığı açıklamada; Dünya çapında meşhur olan koçun, belediye memurlarını kovalayarak gündeme gelmişti. 2020 yılından bugüne kadar bütün bakım ve beslemelerini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Koçumuzun sağlık durumu gayet iyi, özel ilgi gösteriyoruz. Bundan sonra ki hayatına bizimle devam edecek. Sahiplendirilmesi ve satılması söz konusu değil. Şu an için bizlere emanet” şeklinde konuştu.