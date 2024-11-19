Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşanan heyelanda toprak kütlesinin dolduğu apartmanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralanırken çevrede 64 dairenin tahliye çalışmaları tamamlandı. İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, 64 dairenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanın ardından yamaçta kopan kütlelerin dolduğu apartmanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgede incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 kişinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Baydaş, "Bugün saat 06.30-06.40 civarında Çayeli ilçemiz merkezimizde bulunan mahallede bir binamızın arkasında meydana gelen heyelanın binanın birinci katına gelmesi neticesinde bir hasar meydana geldi. 1 vatandaşımız toprak altında kalıp rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 2 vatandaşımız hayati tehlikeleri olmamak şekilde tedavi altında. 2 vatandaşımız da ayakta tedavi sürecinden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda bu sıra boyundaki binalarda 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Yan yana binalar olduğu için herhangi bir problem yaşanmasın diye kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. İncelemeler sonrası yapısal hasar yoksa vatandaşlarımız tekrar dairelerine dönmelerini sağlayacağız. 112 ihbar hattına yansıyan herhangi bir afet, taşkın, heyelan, sel yok. Yükseklere kar yağdığı için sel ve taşkın riski beklemiyoruz. Uzun süredir yağış devam ettiği için toprak da suya doyduğu için heyelan riski var. Geçtiğimiz ay 600 kilo yağmur yağmıştı. Heyelan riski konusunda uyarılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.